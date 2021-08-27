Bu hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM 28-29 Ağustos 2021 sınav takvimi

27 Ağustos 2021 Cuma 15:48 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 15:48

ÖSYM 28-29 Ağustos 2021 sınav takvimine göre bu hafta sonu sınav uygulanacak. ÖSYM, sınav öncesi yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınava katılım sürelerine dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin hatırlatmada bulundu. Bu hafta sonu uygulanacak olan sınav, tek oturum halinde uygulanacak olup, saat 10.15'te başlayacak. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine gidecek olan adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Peki bu hafta sonu ne sınavı var? İşte ÖSYM sınav takvimi...

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

2021-YÖKDİL/2 Sınavı 29.08.2021 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

2021-YÖKDİL/2 SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 3 saat (180 dakika)

29.08.2021 Pazar günü uygulanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce Pazar günü 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ