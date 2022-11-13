Bugün hangi sınav var? 13 Kasım 2022 sınav takvimi

Bugün ne sınavı olduğu, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu ÖSYM, AÖF, AUZEF ve MEB tarafından düzenlenen sınavlar devam ediyor. Bugün hangi sınav var? sorusunun cevabı, günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. 13 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavı düzenlenecek. Adaylar, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce hazır bulunacaklar. İşte detaylar...

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Bu hafta sonu AUZEF ara sınavları uygulanıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

Bugün yapılacak olan ara sınava (vize) ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilecek.

AUZEF SINAVLARI HAKKINDA

Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile TC Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir.

Bugün yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59'da (2 iş günü) sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla "Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı" menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?