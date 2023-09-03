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Eğitim

Bugün hangi sınav var? 3 Eylül 2023 ne sınavı var? İşte ÖSYM, MEB sınav takvimi

ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, 'Bugün hangi sınav var? 3 Eylül 2023 ne sınavı var?' sorularına cevap arıyor. Bugün ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı ve MEB tarafından İOKBS sınavı uygulanacak. İşte bugünkü sınavlar hakkında ayrıntılar...

3 Eylül 2023 Pazar 09:53 - Güncelleme:
Bugün hangi sınav var? 3 Eylül 2023 ne sınavı var? İşte ÖSYM, MEB sınav takvimi
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Bugün hangi sınav var? sorusu okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından gündeme geldi. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. Bugün hem ÖSYM hem de MEB tarafından uygulanan 2 farklı sınav gerçekleştirilecek. Adaylar, sınava 15 dakika kalana dek sınav salonlarına girebilecekken saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki 3 Eylül 2023 ne sınavı var? Bugün hangi sınavlar var? İşte ÖSYM 3 Eylül 2023 sınav takvimi

BUGÜN HANGİ SINAV VAR?

Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı,

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2023) uygulanacak.

İOKBS 2023 KAÇ DAKİKA?

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5', 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI KAÇ DAKİKA?

2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2023-Sayıştay Eleme), 3 Eylül 2023 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak.

Sınavın cevaplama süresi 140 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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