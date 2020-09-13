Bugün KPSS sınavı var mı? Bugün hangi KPSS sınavı var?

13 Eylül 2020 Pazar 10:55 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 10:55

Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu başladı. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek. Peki Bugün hangi KPSS sınavı var? İşte bugün uygulanan KPSS sınavının alan ayrıntısı...

Bugün gerçekleştirilen KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu saat 10.15'de başladı. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. KPSS Lisans sınavına girecek adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre verilecek.

KPSS HANGİ KPSS SINAVI VAR?

Bugün uygulanan KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu; İşletme, Muhasebe, İstatistik alanlarından mezun olan adayların katıldığı sınavdır. Dün uygulanan KPSS sınavları ise şöyle;

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) , KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) olarak uygulandı.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre Alan Bilgisi Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ALAN SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS lisans sınavında adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerinden toplam 120 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecek. KPSS alan sınavı saat 12.45'te sona erecek.

ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM'nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS'de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.

KPSS SORULARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6 Eylül'de yapılan KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı 14 Eylül'de yayımlanacak.

ÖABT NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖABT 20 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı sınavı ise 14.45’te yapılacak.

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

KPSS LİSANS SINAV TARİHLERİ VE SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020

Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren ÖSYM sınav takviminde 2020 Yılı KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi-ÖABT) sonuç açıklama tarihi ÖSYM sınav takviminde açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sınav sonuç açıklama sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. ÖSYM'nin 2020 Yılı KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi-ÖABT) sınav soru ve cevapları ise sınavdan kısa bir süre sonra yayınlanacak.

SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı sonuç tarihi 22.10.2020