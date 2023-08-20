ÖSYM, MEB ve Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınavlar hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı görenler, "Bugün ne sınavı var? 20 Ağustos hangi sınav var?" sorularına cevap arıyor. Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) gerçekleşecek. İşte detaylar...

BUGÜN NE SINAVI VAR?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) gerçekleştirilecek. ALES/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak.

ÖSYM, 20 Ağustos 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adayların belgeleri erişime açtı. Sınav giriş belgeleri AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabiliyor.

ALES 2 KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.