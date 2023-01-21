Bugün ne sınavı var? 21-22 Ocak 2023 sınav takvimi

Bugün ne sınavı olduğu, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. Hafta sonu düzenlenen sınavlara katılacak olan adayların, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Peki bugün ne sınavı var? İşte 21-22 Ocak 2023 sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Hafta sonu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fatkültesi Güz dönemi final sınavları gerçekleştirilecek. Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak olan sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturtumda gerçekleşecek.

AÖF sınava giriş belgeleri ise AÖS Öğrenci Otomasyonu üzerinden alınacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları veya E-Devlet şifreleriyle edinebilecekler.

AÖF SINAVA GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF güz dönemi final sınavına katılacak öğrenciler sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Öncelikle https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresini açın. Daha sonra 'Öğrenci Girişi' sekmesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

Açılan pencerede üst sekmelerde 'Sınav İşlemleri' kategorisinin altında 'Sınav Giriş Belgesi' sekmesine tıklayın.

Daha sonra sınav giriş belgesi görüntüle dedikten sonra sağ en üst kısmında yer alan 'Yazdır' butonuna tıklayarak çıktı alabilirsiniz.