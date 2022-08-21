Bugün ne sınavı var? 21 Ağustos 2022 ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu düzenlenen sınavlar hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversitelerinin sınavları cumartesi-pazar uygulanıyor. Bugünkü sınava katılacak olan adaylar için bazı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Ağustos 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Peki bugün ne sınavı var? İşte 21 Ağustos 2022 ÖSYM sınav takvimi...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün 21 Ağustos 2022 tarihinde ALES/2 sınavı uygulanacak.

2022-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabilecek.

ALES 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı için bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-ALES/2 SINAVI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

Bugün uygulanacak 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 21 Ağustos 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla, sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu"Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir."Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.