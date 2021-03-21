Bugün ne sınavı var? 21 Mart 2021 ÖSYM sınav bilgileri

21 Mart 2021 Pazar 12:32 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 12:32

Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı, özellikle sabah saatlerinde gözlemlenen yoğunluk nedeniyle merak edildi. Sabahın ilk saatlerinde binlerce aday, sınava girebilmek için okulların yolunu tuttu. Bugün yapılacak olan düzenlenecek olan söz konusu sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen okul önlerinde oluşan kalabalık, pek çok vatandaşta bugün ne sınavı var sorusunu akıllara getirdi. Peki, bugün ne sınavı var? İşte 21 Mart 2021 ÖSYM sınav bilgileri...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından organize edilecek olan söz konusu sınav 21 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu) birinci dönem sınavları olmak üzere farklı oturumlardan oluşan sınavda adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek. Gözler şimdi TUS sınavı saat kaçta yapılacak? sorusunun yanıtında. İşte, 2021-TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav süresi ile ilgili bilgiler.

2-10 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 2021-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı pazar günü adayların katılımı ile organize edilecek. Tıp doktorluğunda uzmanlık için düzenlenecek olan söz konusu sınavda adaylara 150 dakika süre verilecek. 2021-TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları saat 10.15'te, 2021-TUS Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te uygulanacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

2021 TUS SINAVI SAAT KAÇTA?

2021-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları saat 10.15, 2021-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te uygulanacak.

Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

Adaylar, 2021-TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek.

STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.

SINAVDA KOVİD-19 ÖNLEMLERİ

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

TUS sınavı kaç dakika sürecek? TUS kaçta bitecek? İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.