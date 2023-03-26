Bugün ne sınavı olduğu, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri; ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversiteleri tarafından düzenlenen sınavlar uygulanmaya devam ediyor. 26 Mart 2023 (bugün) düzenlenen sınavlara katılacak olan adayların, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenecek sınavda 19 bin 363 kişi görev alacak. Peki bugün ne sınavı var? 26 Mart 2023 sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) yapılacak.

26 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) 85 sınav merkezinde bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL'i elektronik ortamda da uygulayacaklarını belirterek sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Mart Pazar günü düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/1) 138 bin 27 aday katılacak.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2023-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL-1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.