YÖKDİL sınav süresi, 26 Mart 2023 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) 85 sınav merkezinde bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenecek sınavda 19 bin 363 kişi görev alacak. Peki bugün ne sınavı var? 26 Mart 2023 sınav takvimi

YÖKDİL NE KADAR SÜRÜYOR?



ÖSYM tarafından 26 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) 85 sınav merkezinde bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Mart Pazar günü düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/1) 138 bin 27 aday katılacak.

YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek.

YÖKDİL SINAVI KAÇ DAKİKA, SAAT KAÇTA BİTİYOR?



2023-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL sınavında adaylara 80 soru için toplam 180 dakika verilecek. Sabah saat 10.15'te başlayan YÖKDİL-1 saat 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sınav sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.