ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar uygulanmaya devam ediyor. Okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar bugün ne sınavı olduğunu merak ediyor. ÖSYM, sınav öncesi yaptığı duyuruda, sınav saatine ilişkin bilgi verirken adaylara sınav sürelerine dikkat etmeleri konusunda hatırlatmada bulundu. Peki Bugün ne sınavı var? İşte bugün uygulanacak olan sınavlarla ilgili ayrıntılar...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün 2022-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), uygulanıyor. 27 Mart 2022 tarihinde yurt genelinde yüz binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilecek olan MSÜ sınavı için sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

Sınav saat 13.10'da sona erecek.

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Geçtiğimiz yıl MSÜ sınavına 451 bin 272 aday katılım sağlamıştı. Bu sene düzenlenecek sınava ise 400 bin civarında başvuru yapıldığı ve sınava katılan aday sayısının da 350-400 bin arasında olacağı tahmin ediliyor.

2022-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından Haziran ayının 18-19 tarihlerinde uygulanacak olan ve başvuruları 11.02.2022 – 07.03.2022 tarihleri arasında yapılacak 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2022-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

MSÜ sınavı saat kaçta bitecek? 2022 MSÜ sınav süresi