Bugün ne sınavı var? 9 Nisan 2023 sınav takvimi

Hafta sonu ÖSYM, MEB ve Açıköğretim Üniversiteleri tarafından düzenlenen sınavlar uygulanmaya devam ediyor. Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı, günün merak edilen konuları arasında yer alıyor. 9 Nisan Pazar günü düzenlenen sınavlara katılacak olan adayların, sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. İşte 9 Nisan 2023 sınav takvimi

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bugün Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) gerçekleştiriliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez gerçekleştirilen YDS sınavının bu yılki ilk sınavı bu hafta yapılacak.

133 bin 91 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 20 dilde uygulanacak sınavda en fazla aday İngilizce, Arapça, Almanca dillerinden katılıyor.

Bugün ÖSYM tarafından yeniden düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

Adaylar, 83 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak olan YDS'ye saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav saat 13.15'te son bulacak. YDS sınavında 80 soru sorulur ve yanlış cevaplar doğruları götürmez.

YDS-1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) Sonuçları 4 Mayıs'ta açıklanacak.

YDS'DE GEREKLİ BELGELER HANGİLERİ?

Sınav Giriş Belgesi (2023 YDS Sınava Giriş Belgesi) sınava girerken yanınızda olması gereken en önemli belgedir. Bu belgede fotoğrafınız, sınava gireceğiniz merkezin adresi ve salon numarası belli olacaktır.

Nüfus Cüzdanı veya Pasaport. T.C. Kimlik Numarası içeren Nüfus Cüzdanınız ya da geçerli (süresi henüz dolmamış) pasaportunuzun yanınızda olması gerekmektedir. Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ve askeri öğrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdanı/pasaport yerine kabul edilecektir. Ehliyet vb. belgeler kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Daha önceki yıllarda sınavlara başvuran adaylara ÖSYM tarafından verilmiş eski kimlik kartları, özel kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

NOT: Adaylar, şeffaf pet şişesi içinde olmak şartıyla yanlarında su bulundurabilir ve alyansları ile sınava girebilirler. Ancak kalem, silgi vb. kırtasiye malzemesi; saat, cep telefonu, her türlü mücevherat, takı, saç tokası, bozuk para, çanta vs. ile sınav salonuna girilememektedir. Kalem, silgi, şekerleme, peçete vs. sınavdan önce salon görevlileri tarafından adaylara dağıtılacaktır.