20 Eylül 2020 Pazar 09:41 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 09:41

Bugün ne sınavı var? Bugün KPSS sınavı var mı? soruları sabah saatlerinden bu yana yoğun olarak araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı bugün gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek. İşte bugün uygulanacak olan sınavlarla ilgili ayrıntılar...

KPSS lisans sınavlarından olan 2020-KPSS ÖABT ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı bugün tüm yurt genelinde uygulanacak.

BUGÜN NE SINAVI VAR?



Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev almak isteyen öğretmenlerin katılım göstereceği KPSS ÖABT sınavı 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’da sonra salonlara alınmayacak. Öğlenden sonraki oturumda yapılacak Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

2020 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS İÇİN KİMLİK DETAYI

ÖSYM sınava girilebilecek kimlik belgelerini şu şekilde sıraladı; Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar.

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2020 KPSS ÖABT oturumu saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

* İlköğretim Matematik Öğretmenliği

* Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

* Matematik Öğretmenliği (Lise)

* Fizik Öğretmenliği

* Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))

75 soru 150 dakika

* Türkçe Öğretmenliği

* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

* Tarih Öğretmenliği

* Coğrafya Öğretmenliği

* Biyoloji Öğretmenliği

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

* Rehber Öğretmen

* Beden Eğitimi Öğretmenliği

* Okul Öncesi Öğretmenliği

* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))

75 soru 120 dakika

* İngilizce Öğretmenliği

* Sınıf Öğretmenliği - Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30)

75 soru 120 dakika

KPSS sınavı bugün saat kaçta? KPSS ÖABT sınav süresi