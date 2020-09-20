KPSS sınavı bugün saat kaçta? KPSS ÖABT sınav süresi

20 Eylül 2020 Pazar 10:19 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 10:19

KPSS lisans sınavlarından olan 2020-KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) bugün tüm yurt genelinde yapılacak. Adaylar, bugün gerçekleştirilecek KPSS ÖABT sınav süresi hakkında araştırma yapıyor. Peki KPSS sınavı bugün saat kaçta? İşte bugün gerçekleştirilecak olan KPSS ÖABT sınav süresi ile ilgili detaylar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak sınavın KPSS'nin ÖABT oturumu için nefesler tutuldu. KPSS Öğretmenlik sınavının kaç dakika süreceği ve başlangıç saati, sınava katılım sağlayacak aday öğrenciler ve yakınları tarafından sorgulanıyor. İşte, 2020 KPSS ÖABT oturumları hakkında ayrıntılar...



KPSS SINAVI BUGÜN SAAT KAÇTA?

ÖABT 20 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak.

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ

KPSS lisans sınavlarından olan 2020-KPSS ÖABT ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı bugün tüm yurt genelinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev almak isteyen öğretmenlerin katılım göstereceği KPSS ÖABT sınavı 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’da sonra salonlara alınmayacak. Öğlenden sonraki oturumda yapılacak Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

2020 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini girerek erişebilecekler.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ

"ÖABT’de 120 dakikalık testlerde ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde; 150 dakikalık testlerde ilk 110 dakikası ve son 15 dakikası içinde, sınav salonunu terk etmeleri yasaktır."

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2020 KPSS ÖABT oturumu saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

* İlköğretim Matematik Öğretmenliği

* Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

* Matematik Öğretmenliği (Lise)

* Fizik Öğretmenliği

* Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15)

75 soru 150 dakika

* Türkçe Öğretmenliği

* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

* Tarih Öğretmenliği

* Coğrafya Öğretmenliği

* Biyoloji Öğretmenliği

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

* Rehber Öğretmen

* Beden Eğitimi Öğretmenliği

* Okul Öncesi Öğretmenliği

* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))

* İngilizce Öğretmenliği

* Sınıf Öğretmenliği(Alan Bilgisi (45),Alan Eğitimi (30))

75 soru 120 dakika

Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.



KPSS ÖABT saat kaçta bitiyor?