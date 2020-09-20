20 Eylül 2020 Pazar 12:31 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 12:31

Bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı bugün gerçekleştiriliyor. KPSS ÖABT sınavı sona erdi. ÖABT Sınavından çıkan adaylar 2020 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Öğleden sonra Meslek Dersleri Öğretmenliği sınavı ise 14.45'te başlayacak. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından hazırlanan sınav takviminde 2020 KPSS sonuç tarihi

KPSS lisans sınavlarından olan 2020-KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Oturumu sona erdi. İlk oturumu Eylül'ün 12-13'ünde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan memur adayları Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katıldı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavına giren adaylara bazı alanlarda 150 dakika vazılarına ise 120 dakika veriliyor. İşte 2020 KPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

KPSS sınavı Lisans oturumunun sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020 KPSS SONUÇ TARİHLERİ

Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren ÖSYM sınav takviminde 2020 Yılı KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi-ÖABT) sonuç açıklama tarihi ÖSYM sınav takviminde açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sınav sonuç açıklama sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler. ÖSYM'nin 2020 Yılı KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi-ÖABT) sınav soru ve cevapları ise sınavdan kısa bir süre sonra yayınlanacak.

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı sonuç tarihi 22.10.2020

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS ÖABT saat kaçta bitiyor?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.