20 Eylül 2020 Pazar 16:24 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 16:24

KPSS ÖABT sınavı sona erdi. ÖABT Sınavından çıkan adaylar KPSS ÖABT puanı hakkında araştırma yapmaya başladı. Sınavdan alınan puan, Kamuya yerleştirmede büyük rol oynayacak. 6-12-13 ve 20 Eylül'de gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılan adaylar KPSS sonuçlarını 22 Ekim'de öğrenecekler. Peki KPSS puan hesaplamasında ÖABT ne kadar etkili? KPSS ÖABT puanı nasıl hesaplanır?

Bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı bugün gerçekleştirildi. Adaylar, sınavdan alacakları puanı hesaplamak için KPSS puan hesaplaması yapıyor.

KPSS ÖABT PUANI NASIL HESAPLANIR?

KPSS Puanları, her bir test bölümünden yapılan netler kullanılarak hesaplanmaktadır. Her bir test bölümünde yapılan net sayısı, doğru cevaplanan soru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte birinin çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.

KPSS PUAN HESAPLAMADA ÖABT ETKİSİ

Özel formüller ve geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki istatistiksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.

KPSS Lisans Sınavınde Genel Yetenek ve Genel Kültür tesleri temel testlerdir. Temel kısımda 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür olmak üzere 120 soru bulunmaktadır. Tüm KPSS puanların hesaplanabilmesi için mutlaka girilmesi gereken testlerdir. Yoksa KPSS puanınız hesaplanmaz. Eğitim Bilimleri testi 80 sorudan, Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 75 sorudan oluşmaktadır.

Bu hesaplamada KPSS Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) aşağıda verilen formüller kullanılmaktadır.

KPSSP3 ASP = (0.50 * Genel Yetenek ASP) + (0.50 * Genel Kültür ASP)

KPSSP10 ASP = (0.30 * Genel Yetenek ASP) + (0.30 * Genel Kültür ASP) + (0.40 * Eğitim Bilimleri ASP)

KPSSP121 ASP = (0.15 * Genel Yetenek ASP) + (0.15 * Genel Kültür ASP) + (0.20 * Eğitim Bilimleri ASP) + (0.50 * ÖABT ASP)

KPSS Puanı Formülü = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS puanlarını %100 tam doğrulukta hesaplayabilmek için yukarıda formülize edilen tüm parametrelerin önceden bilinmesi gerekmedir.

KPSS puanlarını hesaplarken, ÖSYM tarafından her sınavdan sonra açıklanan KPSS Sınavı Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgileri kullanmaktayız. KPSS Puan Hesaplama işlemi ÖSYM ile %100 uyumludur.

KPSS PUAN HESAPLAMA

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020- YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020 e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.