20 Eylül 2020 Pazar 17:00 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 17:00

KPSS 121 ne demek? KPSS p121 puanı nasıl hesaplanır? sorularının cevapları bugünkü Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılan adaylar tarafından araştırılmya başlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları Ekim'in 22'sinde açıklanacak. KPSS 121 puan hesaplaması ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

KPSS ÖABT sorularının açıklanmasıyla birlite adaylar alacakları puanı hesaplayabilecekler. Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılan adaylar KPSS sonuçlarını 22 Ekim'de öğrenecekler.

KPSS P121 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur

KPSS P121, P3, P10 Puan Türleri Hangi Atamalarda Kullanılır?

KPSS P3 Puanı B grubu kadrolara atama için kullanılmaktadır. Lisans mezunlarının kamu kurumlarına ÖSYM tarafından yapılan atamalarında kullanılır. ÖSYM tarafından yapılan atamalarda mülakat yoktur. KPSS P10 ve P121 ise MEB tarafından yapılan öğretmen atamalarında kullanılmaktadır. MEB öğretmen atamalarında ayrıca mülakat yapmaktadır.

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,15 Genel Yetenek: 0,15

Eğitim Bilimleri: 0,20

ÖABT: 0,50

Bu arada söylemeden geçmeyelim. P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

P10 puan türü nedir?

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenleri ile hesaplanmaktadır.

Ağırlıkları ise şöyledir:

Genel Kültür: 0,30

Genel Yetenek: 0,30

Eğitim Bilimleri: 0,40 Bu puan türü de p121 gibi bir yıl geçerli olmaktadır.

KPSS P121 ve P10 puanı nasıl hesaplanır?

Genel Kültür – Genel Yetenek Netiniz x 0.15 + Eğitim Bilimleri Netiniz x 0.15 + Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) netiniz x 0.6 + 40 = KPSSP121 Puanınız ile yakın bir puan elde edebilirsiniz. Yani buradaki puan ile sadece tahmini puan elde edebilmektesiniz. Örneğin Genel Kültür-Genel Yetenek testinden 80, Eğitim Bilimlerinden 60, ÖABT’den 40 net yapmış bir adayın tahmini puanı şöyle hesaplanır.

80 x 0.15= 12

60 x 0.15= 9

40 x 0.6= 24

+ 40;

12 + 9 + 24 + 40 = 85 puana yakın bir puan alabilirsiniz. P10 puanı içinse yukarıda verdiğimiz katsayılarla yapabilirsiniz.

P122-123-124 Puanları

İmam atamalarında kullanılan puan türleridir. Sırasıyla lise, önlisans ve lisans mezunları tarafından kullanılır. Bu puan türü içinde GK + GY + Din Bilgisi Alan Testi bileşenleri bulunmaktadır.

Bu puan türleri birkaç yıldır alan bilgisi testi yapılmaya başlanması ile kullanılmaya başlanmıştır. Bu puanlar iki yıl geçerlidir.

KPSS Ağırlıklı Standart Puanlar (ASP) aşağıda verilen formüller kullanılarak hesaplanmaktadır.

KPSSP3 ASP = (0.50 * Genel Yetenek ASP) + (0.50 * Genel Kültür ASP)

KPSSP10 ASP = (0.30 * Genel Yetenek ASP) + (0.30 * Genel Kültür ASP) + (0.40 * Eğitim Bilimleri ASP)

KPSSP121 ASP = (0.15 * Genel Yetenek ASP) + (0.15 * Genel Kültür ASP) + (0.20 * Eğitim Bilimleri ASP) + (0.50 * ÖABT ASP)

KPSS Puanı Formülü = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS puanlarını %100 tam doğrulukta hesaplayabilmek için yukarıda formülize edilen tüm parametrelerin önceden bilinmesi gerekmedir.

KPSS LİSANS P3 PUANI

55 NET->70 PUAN

62 NET->75 PUAN

72 NET->80 PUAN

84 NET->85 PUAN

91 NET->90 PUAN

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.