KPSS P1 nedir? KPSS P1 ile alım yapan kurumlar

16 Eylül 2021 Perşembe 11:17 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 11:17

KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçları açıklanan adaylar, aldıkları puan türlerinden KPSS P1'in ne demek olduğunu araştırmaya koyuldu. KPSS P1, P2, P3 puan türleri öğretmenlikten sonra en sık tercih yapılacak olan alanlardır. KPSS P1 ile alım yapan kurumlar, bu gruptaki puanları tercih döneminde baz alırlar. Peki KPSS P1 nedir? İşte KPSS P1 puan türü ile alım yapan kurumlar

KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1 puan türü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olanları ilgilendirir.

Kamu Personeli Seçme sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri ilk oturum üzerinden gerçekleşmektedir. Bu sınavda devlet memuru adayları KPSS P1 puan türü üzerinden tercih yapmak adına ilk oturuma giriş yapma zorunluluğu içerisindedir.

KPSS P1 sınav türünde Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının katsayıları ayrı ayrı değerlendirmektedir. Adaylar bu katsayılara göre puanlarının belirlenmesi ile beraber KPSS P1 puanını öğrenme şansı elde eder. Girdiği sıralamaya göre tercihler yaparak devlet kurumlarına başvuru gerçekleştirme şansına sahiptir.

KPSS P1 puan türünde Genel Yetenek sınavına girmiş olan kişilerin puanları yüzde 0.70 katsayısı üzerinden hesaplanarak belirlenir. Bununla beraber Genel Kültür puanları yüzde 0.30 üzerinden hesaplanır. Bu iki oturumun yüzdeleri ile beraber öğrenilen puanlar neticesinde de puanlar katsayılar ile çarpılmaktadır. Ardından elde edilen sayıya 40 puan eklenir. Böylelikle de KPSS P1 puanı ortaya çıkmış olur.

KPSS P1 puanının hesaplanmasında %70 Genel Yetenek ve %30 Genel Kültür testleri etkili olmaktadır. Yani Türkçe ve matematik testlerinde iyi net yapan adayların P1 puanı çok yüksek gelmektedir.

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P1 PUAN HESAPLAMA

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek neti x 0.7

Genel Kültür neti x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanı.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87