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Eğitim

KPSS P2 nedir? KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevirildi. KPSS sonuç belgesinde yer alan puan türlerinden KPSS P2, adayların merak ettiği konulardan biri oldu. Memurluk atamalarında alımlar KPSS puan türlerine göre yapılmaktadır. Peki KPSS P2 nedir? İşte KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar

16 Eylül 2021 Perşembe 16:25 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 16:25
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KPSS lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Memur adayları, tercih yapmak için puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. KPSS P1, P2, P3 puan türleri öğretmenlikten sonra en sık tercih yapılacak olan alanlardır. KPSS P2 ile alım yapan kurumlar, bu gruptaki puanları tercih döneminde baz alırlar. Peki KPSS P2 nedir? İşte KPSS P2 puan türü ile alım yapan kurumlar

KPSS P2 NEDİR?

KPSSP2; puan türü hesaplanmasında yüzde 60 oranda Genel Yetenek testi, yüzde 40 oranda Genel Kültür testi etki oranına sahiptir.

P2 puan türü Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Bilinmesi gereken, P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrasında hesaplanmasıdır.

Sadece en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanır.

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

KPSS P1 nedir? KPSS P1 ile alım yapan kurumlar

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