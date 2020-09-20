20 Eylül 2020 Pazar 16:24 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 16:24

KPSS ÖABT soruları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT cevapları soru kitapçığı yayınlandı mı? sorularının cevapları bugünkü Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılan adaylar tarafından araştırılmya başlandı. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları Ekim'in 22'sinde açıklanacak. KPSS ÖABT cevapları ÖSYM tarafından yapılacak duyuru ile yayınlanacak. İşte detaylar...

KPSS ÖABT sorularının açıklanmasıyla birlite adaylar alacakları puanı hesaplayabilecekler. KPSS ÖABT sınavından alınan puan, Kamuya yerleştirmede büyük rol oynayacak. Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılan adaylar KPSS sonuçlarını 22 Ekim'de öğrenecekler.

KPSS CEVAPLARI VE SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ÖABT iki oturumu henüz tamamlanmadı. KPSS ÖABT oturumlarının bitmesi sonrasında soruların ve cevapların açıklanması bekleniyor. KPSS ÖABT sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınavı sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) , 12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları 14 Eylül'de açıklanmıştı.