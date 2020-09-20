20 Eylül 2020 Pazar 10:20 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 10:20

KPSS lisans sınavlarından olan 2020-KPSS ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) Oturumu başladı. İlk oturumu Eylül'ün 12-13'ünde gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan memur adayları ve yakınları KPSS sınav süresi hakkında araştırma yapıyor. ÖSYM sınava girecek adaylara KPSS giriş belgesi ve saat uyarısında bulundu. Peki KPSS ÖABT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS ÖABT kaç dakika sürecek?

KPSS Öğretmenlik Alan bilgisi sınavı Testi bugün tüm yurt genelinde yapılacak. Adaylara, testlerindeki 75 soruyu yanıtlamaları için 150-120 dakika süre verilecek. KPSS ÖABT kaç dakika süreceği aşağıdaki tabloda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir. İşte bugün gerçekleştirilecak olan KPSS ÖABT sınav süresi ile ilgili detaylar

KPSS ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS lisans sınavlarından olan 2020-KPSS ÖABT ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı bugün tüm yurt genelinde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev almak isteyen öğretmenlerin katılım göstereceği KPSS ÖABT sınavı 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00’da sonra salonlara alınmayacak. Öğlenden sonraki oturumda yapılacak Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Saat 10.15’te başlayacak olan KPSS ÖABT sınavı 150 dakika sürecek olup 12.45'te sona erecek.

14.45'te başlayacak olan öğlenden sonra yapılacak Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı ise 120 dakika sürecek olup, saat 12.15'te sona erecek.

KPSS ÖABT SINAV SÜRELERİ

* İlköğretim Matematik Öğretmenliği

* Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği

* Matematik Öğretmenliği (Lise)

* Fizik Öğretmenliği

* Kimya Öğretmenliği

(Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15)) sınavları 75 soru 150 dakika sürecek.

* Türkçe Öğretmenliği

* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

* Tarih Öğretmenliği

* Coğrafya Öğretmenliği

* Biyoloji Öğretmenliği

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

* Rehber Öğretmen

* Beden Eğitimi Öğretmenliği

* Okul Öncesi Öğretmenliği

* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15))

* İngilizce Öğretmenliği

* Sınıf Öğretmenliği(Alan Bilgisi (45),Alan Eğitimi (30)) ise 75 soru 120 dakika sürecek.