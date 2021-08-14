14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:07 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:07

KPSS ÖABT kaç dakika? sorusu 2021-ÖABT sınavına katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM, KPSS ÖABT sınav saati için adayları uyardı. KPSS ÖABT oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki, KPSS ÖABT kaç dk sürecek? KPSS ÖABT sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İşte, 2021 KPSS sınav süresi hakkında bilgiler.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ve Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı için saat bilgileri adaylar tarafından kontrol ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine gidecek olan adaylar, KPSS ÖABT sınav süresi boyunca başarılı olmak için ter dökecek. İşte KPSS ÖABT sınav süresi ile ilgili ayrıntılar...

KPSS ÖABT KAÇ DK?

Geçtiğimiz hafta Alan Bilgisi oturumu geride bırakan memur adayları, KPSS ÖABT sınavına 15.08.2021 tarihinde katılım sağlayacaklar. 2021 KPSS ÖABT sınavında adaylar sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

KPSS ÖABT SINAV SAATLERİ

Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi

Meslek Dersleri Alanı Sınavı : 15 Ağustos 2021- 14.45

KPSS ÖABT SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Matematik ve Fen Bilimleri sınavında adaylara (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 150 dakika sürecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Biyoloji, Rehberlik, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri sınavında ise adaylara (Alan Bilgisi (60), Alan Eğitimi (15)) olmak üzere 75 soru sorulup, 120 dakika süre verilecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) İngilizce ve Sınıf Öğretmenliği branşlarında ise adaylara Alan Bilgisi (45), Alan Eğitimi (30) olmak üzere 75 soru sorulacak. Sınav 120 dakika sürecek.

KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

Sınava girerken adayların KPSS sınav giriş belgeleri kontrol edilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecekler.

KPSS A GRUBU VE B GRUBU KADROLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖABT NE DEMEK?

KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir.

ÖABT açılımıyla "Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi", öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.

ÖSYM tarafından uygulanan öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini ölçen yer yıl güncellenen konuları ile yapılan bir sınav türüdür. Açılım olarak Öğretmen Aday Bilgi Testi sınavı olan ÖABT sınavıdır.

KPSS ÖABT Sınavı, lisans düzeyindedir. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adayların, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.