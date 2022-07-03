Bugün ne sınavı var? DGS sınavı bugün mü? 3 Temmuz 2022 ÖSYM sınav takvimi

Bugün ne sınavı var? sorusunun cevabı, okul önlerindeki kalabalığı gören vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlar cumartesi-pazar günleri uygulanmaya devam ediyor. Yaklaşık 300 bin adayın katılacağı sınava girecek olan adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden DGS sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek. Peki DGS sınavı bugün mü? İşte ÖSYM 3 Temmuz 2022 sınav takvimi...

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu DGS sınavı gerçekleştiriliyor. Önlisans eğitimlerini Lisansa tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2022 DGS sınavı saat 10.15'te başladı.

Dikey Geçiş Sınavı'nın belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

Dikey Geçiş Sınavı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

DGS sınavında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru yer alacak.

DGS sınav giriş belgeleri,ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılarak temin edilebilecek. DGS giriş yerlerini gösteren belgede; Adayın fotoğrafı, sınava gireceği merkez; sınav salonu ve kişisel bilgileri yer almaktadır.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 12.08.2022 tarihinde açıklanacak. 2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.