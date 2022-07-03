Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika? DGS sınavı kaçta bitecek? 2022 DGS sınavı süresi

Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adayların yakınları DGS sınavı süresini merak ediyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda öğrencilere 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru sorulacak. Peki Dikey Geçiş Sınavı kaç dakika sürüyor? DGS sınavı kaçta bitecek? İşte 2022 DGS sınavı süresine dair detaylar...

DİKEY GEÇİŞ SINAVI KAÇ DAKİKA?

Dikey Geçiş Sınavı için adaylara 135 dakika verilecek. DGS sınavında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 soru yer alacak.

DGS SINAVI KAÇTA BİTECEK?



Önlisans eğitimlerini Lisansa tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı 2022 DGS sınavı saat 10.15'te başladı. Çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan 2022 DGS saat 12:30'da sona erecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 12.08.2022 tarihinde açıklanacak. 2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

DGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

2 yıllık ön lisans mezunlarının, öğrenimini 4 yıla tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

Dikey Geçiş Sınavında, puanlar her yıl net ortalamalarına göre değişen, alan taban puanı sayısal ve sözel netlerine ve ÖBP ile oluşur. Bu yüzden DGS sınavında taban ve tavan puanı hesaplaması yapılmaz.

Adayların sınavdan almış oldukları puanlardan hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlar, ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) ve ön lisans programına yerleştiği yıldaki puanlarının belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilmektedir.

Fakat her yıl sınava giren öğrenci sayısının değişmesi dahi puan hesaplamalarını değiştirebilmektedir. Bu yüzden DGS sonuçları açıklanmadan puan hesaplaması yapmak doğru değil. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlar ile bu sene yapılan sınavların değişkenlik göstermesinden dolayı erken yapılan puan hesaplamaları adayları yanıltabilir ve yapacakları planların sonuçsuz kalmasına neden olabilir.