27 Eylül 2020 Pazar 10:36 - Güncelleme: 27 Eylül 2020 Pazar 10:36

Bugün ne sınavı var? YDS sınavı bugün mü? soruları sabah saatlerinden bu yana yoğun olarak araştırılıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, bugün adayların katılımı ile gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinden itibaren sınav giriş belgelerini temin ederek sınav merkezlerine giden adaylar, sınavda başarılı olmak için ter dökecek. İşte bugün uygulanacak olan sınavlarla ilgili ayrıntılar...

Lisans programı mezunları ile lisans öğrenimi devam eden öğrencilerin ağırlıklı olarak katıldığı YDS'ye ilişkin dün öğle saatlerin ÖSYM tarafından bir hatırlatma yapıldı.

BUGÜN NE SINAVI VAR?

Sabah saat 10:15'de başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen YDS sınavı bugün yapılacak. Sınav ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar sınav binasına saat 10.00 itibarıyla alınmayacaklar.

YDS sınav süresi ise 180 dakika olarak belirlendi. Adaylar 180 dakika içerisinde 80 soruyu yanıtlayacaklar.

YDS SINAVI SAAT KAÇTA?

ÖSYM takvimine göre YDS sınavı 27 Eylül tarihinde uygulanacak. Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

YDS sınavı adayların sınav binalarına katılımının tamamlanmasının ardından 10:15'te başlayacak.

YDS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınav 3 saat (180 dakika) boyunca devam edecek.

YDS NE ZAMAN BİTECEK?

2020 YDS sınavı 13:15'te sona erecek.

ÖSYM'DEN ÖĞRENCİLERE UYARI

Adayların, sınava giriş belgesinin yanı sıra nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe veya mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı da kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS’de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.

YDS sınavı senede 3 kez yapılmaktadır. İlk sınav “İlkbahar YDS Sınavı” (YDS/1), ikinci sınav ise “Sonbahar YDS Sınavı” (YDS/2), üçüncü sınav “Kış YDS Sınavı” (YDS/3) olarak geçmektedir.