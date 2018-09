Bugünkü Hadi İpucu sorusu nedir? 24 Eylül Hadi İpucu sorusu ve cevabı ne zaman yayınlanacak? Turkcell BiP Hadi bilgi yarışması nasıl oynanır? Hadi Bilgi Yarışması büyük bir heyecanla takip ediliyor. Yarışmada her yarışma için yeni bir ipucu yayınlanıyor. Turkcell'in çıkarmış olduğu Hadi yarışması yayınlandığı günden bu yana internet alemini kasıp kavuruyor. Yayınladığı ipuçlarıyla sık sık gündeme gelen yarışmanın yeni ipucu sorusu ise oldukça farklı. Binlerce oyun sever 24 Eylül Hadi ipucu sorusunun ne olacağı ve cevabın nasıl verileceği merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. 24 Eylül Pazartesi 20.30'da yapılacak olan yarışmanın ödülü Fizy tarafından veriliyor. Uygulamayı indirip ipucunu öğrenebilirsiniz. İnternetten yemeyen müzik uygulaması olarak tanıtılan Fizy, müziklerin ister online istersenizde indirerek dinlenebilmesine olanak sağlayan bir platformdur. Bütçeye yönelik yapmış olduğu premium paketleri içeren uygulama, bu sayede müziğe her yerden ulaşmayı biraz daha iyi bir hale getiriyor. Henüz açıklanmayan 24 Eylül Hadi İpucu sorusu ve cevabı ile ilgili detayları star.com.tr adresimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

HADİ 24 EYLÜL İPUCU SORUSU NEDİR?



Hadi 24 Eylül ipucu Fizy uygulaması üzerinden yayınlanması bekleniyor. Fizy'de şu an için 33 şarkıdan oluşan bir Hadi albümünün mevcut olduğu söyleniyor. Hadi'nin bu akşamki konuğuda merak edilen konular arasında. Uygulamayı indirip şarkılara bakabilireceğiniz gibi Hadi 24 Eylül ipucu sorusu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Hadi ipucu yarışması için 24 Eylül Pazartesi günü (bugün) hazırlanması beklenen soru henüz yayınlanmadı. Soru yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır...







FİZY NEDİR?



Turkcell tarafından oluşturulan Fizy, milyonlarca müzik ve videoyu bünyesinde bulunduran uygulamalardan biridir. İnternetten yemeyen müzik uygulaması olarak tanıtılan Fizy, müziklerin ister online istersenizde indirerek dinlenebilmesine olanak sağlayan bir platformdur. Bütçeye yönelik yapmış olduğu premium paketleri içeren uygulama, bu sayede müziğe her yerden ulaşmayı biraz daha iyi bir hale getiriyor.



Nasıl Abone Olunur?



Fizy'i sınırsız bir şekilde kullanabilmek için premium paketlerden birini satın almanız gerekir. İlk 1 ay ücretsiz şekilde premium paket sahibi olabilirsiniz. 1 aylık sürenin sonunda istediğiniz paketi seçerek üyeliğe kaldığınız yerden devam edersiniz. Fizy'nin sunmuş olduğu iki paket bulunur.



Bunlardan ilki aylık 13,99 olarak sunulan premium pakettir.Sınırsız şekilde müzik dinlemeye hak veren bu paket, aynı zamanda internetinde harcanmasının önüne geçer. Bunun yanında paketin diğer özelliğide dinledikçe kazan özelliğinin olmasıdır. Yani uzun süreli olarak şarkı dinlemenizin sonunda ekstra internet, dakika ve SMS kazanabilirsiniz.



Diğer paket ise aylık 9,99 olarak sunulan video müzik paketidir. Bu paketin amacı ise her yerden video kliplere ve şarkılara ulaşabilmektir. Bu paketinde internet olmadan müzik keyfine devam edebilme imkanı verdiğini belirtmek gerekir.



Fizy Nasıl İptal Edilir?



Eğer uygulamadan pek memnun kalmadıysanız, iptal ederek premium paketin devam etmesinin önüne geçebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey kullandığınız paketin adına göre bir iptal mesajı göndermektir. Eğer video müzik paketini kullanıyorsanız IPTAL VIDEOMUZIK yazarak 2200'a kısa mesaj göndermelisiniz. Kullandığınız paket premium paketse IPTAL FIZYPREMIUM yazarak 2200'a kısa mesaj göndermeniz gerekir.



Hadi Nedir?



Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.



Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.



Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.



İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:



Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

HADİ BİLGİ YARIŞMASI NEDİR?



Hadi bilgi yarışmasına ait güncel ipucu ve soruların paylaşıldığı ayrıca günlük genel kültür bilgilerinin paylaşıldığı bir web sitesidir. Hadi ipucu Fizy uygulamasında yer alıyor. Turkcell BiP Hadi Bilgi Yarışması, BiP uygulaması üzerinden uzun süredir hizmette olan bu yarışma hakkında da bazı detaylar paylaşalım. BiP Uygulamasında yer alan Hadi Bilgi Yarışması ile hem bilgini ölç hemde sorulara doğru cevaplar vererek gerçek para ödülü kazan. BiP uygulamasını genelde mesajlaşma arama ve hediye internet almakta kullanıyoruz. Bu kez uygulama yardımı ile resmi olarak nasıl para kazanılır bunun bilgisini paylaşacağız.

Turkcell BiP Hadi Bilgi Yarışması Gerçek Para ödülü



Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Turkcell bir ilke daha imza attı. Mobil uygulama üzerinde bir ilk olan canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile bilginle para kazanma fırsatını elde edebilirsin. Türkiye’nin tamamen yerli ve milli mesajlaşma ve yaşam platformu BiP’teki ‘Hadi Bilgi Yarışması’ kanalını takip edip, bilginizle hem eğlenin hem de para kazanın.



Mobil akıllı telefonlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ve düşüncesiyle yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Tv ekranına bakıp kendiyle yarışmaktan sıkılanlar, ödülsüz uygulama sorularını yanıtlayanlar, artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabilecek.

Turkcell Hadi Yarışması



BiP üzerinden oynayabileceğin Hadi uygulaması için, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP’in esnek ve gelişmiş yetenekleriyle keşfet kategorisinde yer alan Hadi Bilgi Yarışması kanalı açıldı. Yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan bu servis üzerinden BiP’lilere yarışmaya ait en son bilgiler iletilir aynı zamanda her hafta BiP uygulamasından Hadi Bilgi Yarışması’nda kullanabilecekleri ‘Joker’ hakkı (ekstra can hakkı) ve yarışmada sorulacak sorularla ilgili bazı ipuçları verilmekte.



Şimdiye kadar yapılan yarışmalar sonucunda 165 bin TL’nin üzerinde ödül kazananlara dağıtıldı. Hadi’de en fazla katılım ise 145 bin kişinin aynı anda yarışmasıyla bir rekor niteliğinde oldu. Yarışmanın sunuculuğunu Merve Toy ve Müge Boz yapıyor.

Turkcell BiP Hadi Bilgi Yarışması Nasıl Oynanır ?



Genel kültür ve bilgisine güvenen BiP kullanıcıları, Hadi Bilgi Yarışması kanalından ‘Joker’ hakkını ve ipucunu alarak, Hadi kanalında bir adım önde yarışma fırsatına sahip oluyorlar. Hadi Bilgi Yarışması’nda kazanma şansını artırmak için BiP’li olmanız yeterli.