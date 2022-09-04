Bursluluk sınavı bugün düzenlenecek. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yapılan İOKBS sınava giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. Peki Bursluluk sınavı saat kaçta? 2022 Bursluluk sınavı (İOKBS) kaç dakika sürüyor? İşte sınav süresi

BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS (bursluluk sınavı), 04.09.2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

BURSLULUK SINAVI (İOKBS) KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

İOKBS sınavında öğrencilere 4 seçenekli 100 soru sorulacak. Bursluluk sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Bursluluk sınavı saat 12.00'da sona erecektir.

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Bursluluk sınavı için öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler MEB tarafından yayımlandı.

Bursluluk sınavı (İOKBS) giriş belgesi alma ekranı

BURSLULUK SINAV KURALLARI

* 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11'inci Sınıflara yönelik uygulanacak olan İOKBS sınavında kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

* Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

* Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

* Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

* Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.