Bursluluk sınavı sonuçları, bugün gerçekleştirilen İOKBS oturumundan çıkan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları, "www.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açılacak. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman sonuçlanır?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağladığı bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 Saat 10.00'da başladı ve öğrencilere 100 soru için 120 dakika süre verildi.

Bursluluk sınav sonuçları, 23.09.2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İOKBS BURS PARASI NE KADAR 2022?

İOKBS için öğrencinin ailesinde kişi başına düşen yıllık gelir hesaplanır.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavını kazanan ve burs almayı hak eden öğrenciler, bu sene itibarıyla zamlı tarife üzerinden burslarını alabilecekler.

2021 yılında 358.10 TL olan burs ücreti, yapılan artışla birlikte göz önüne alınarak 2022 yılı için 663.87 TL olarak belirlendi.

Bursluluk parası, her ayın 22'si ile 25'i arasında hesaplara yatırılıyor. Bursluluk sınavını kazanan öğrenciler paralarını Ptt hesapları üzerinden alabilecekler.

Bursluluk sınavı saat kaçta başlayıp, kaçta bitiyor?