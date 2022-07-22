Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022! Adana Çukurova Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin taban puanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak olan öğrenciler Çukurova Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. YKS 2022 tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak. ÖSYM, ön bilgi amaçlı 2022 Yükseköğretim Kurumlari Sınavı (Yks) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu erişime açtı. Peki Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022 kaç? İşte Çukurova Üniversitesi'nin 2 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

PROGRAM KODU-PROGRAM ADI - ÖĞR. SÜRE -PUAN TÜRÜ -GENEL KONT. - OK. BİR. KONT. -ÖZEL KOŞULLAR - BAŞARI SIRASI- EN KÜÇÜK PUAN

ABDI SÜTCÜ SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU

102950666 Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 70 2 501834 279.11859

102950136 Anestezi 2 TYT 75 2 318120 307.74498

102970643 Anestezi (İÖ) 2 TYT 60 2 3 410071 291.71306

102951222 Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 70 2 583682 269.67959

102951204 Fizyoterapi 2 TYT 70 2 472870 282.82007

102951231 İlk ve Acil Yardım 2 TYT 75 2 280396 315.81803

102950163 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 576063 270.50403

102970652 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 60 2 3 745796 254.09703

102950851 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 75 2 392627 294.44417

102970785 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 3 487879 280.88501

102950842 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 75 2 477192 282.25701

102970776 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 3 570707 271.09097

102951249 Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 861732 244.27441

ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU

102950127 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 80 2 572283 270.91918

102970273 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 80 2 3 814727 248.23124

102950799 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 85 3 7, 8 979645 234.19518

102951337 Çocuk Gelişimi 2 TYT 75 2 645529 263.29531

102970034 Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 3 875154 243.13411

102951091 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 7, 8 1041958 229.14732

102950039 Elektrik 2 TYT 60 2 809233 248.68180

102951082 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 51 2 7, 8 1335008 207.73205

102950781 Elektronik Teknolojisi 2 TYT 50 2 1042651 229.09012

102990327 Emlak Yönetimi 2 TYT 55 2 1364389 205.79478

102951346 İç Mekan Tasarımı 2 TYT 55 2 768237 252.16760

102970925 İç Mekan Tasarımı (İÖ) 2 TYT 55 2 3 1140535 221.70308

102950772 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT 30 1 1273501 211.90972

102950878 İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2 1052990 228.28922

102970837 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 60 2 3 1443871 200.61747

102950975 Makine 2 TYT 65 2 936040 237.88733

102951258 Moda Tasarımı 2 TYT 45 2 1124359 222.89228

102970891 Moda Tasarımı (İÖ) 2 TYT 35 1 3 1491906 197.43714

102950709 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 80 2 992396 233.14443

102970697 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 80 2 3 1288425 210.86904

102950718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 62 2 7 1367857 205.56956

102950754 Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 40 1 875932 243.06784

102951037 Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 55 2 1114961 223.59550

102970846 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 TYT 55 2 3 1447925 200.34893

102990401 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT 50 2 967199 235.24076

102950684 Tekstil Teknolojisi 2 TYT 25 1 1281976 211.31599

102950806 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 60 2 1261627 212.75493

ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

102951319 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT 30 1 1581177 190.06092

102951001 Elektrik 2 TYT 35 1 1133157 222.24483

102951019 Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1511549 196.05873

102951046 Makine 2 TYT 35 1 1328751 208.14559

102950993 Tekstil Teknolojisi 2 TYT 30 1

ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU



102951425 Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT 40 1 1171445 219.39185

102990326 Madencilik Teknolojisi 2 TYT 20 1

102951276 Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 40 1 896225 241.31986

CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU



102950251 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 1057648 227.92194

102950948 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 70 2

102970819 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 38 1 3

102950206 Elektrik 2 TYT 55 2 1330374 208.03829

102950763 İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2

102970731 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 56 2 3

102950727 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2

102950233 Pazarlama 2 TYT 30 1

102951285 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 55 2 9 752924 253.47165

102990400 Tarım Makineleri 2 TYT 30 1

İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU



102951294 Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT 40 1 1533113 194.43694

102990325 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT 30 1

102951382 Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT 55 2 906462 240.45344

KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU



102950921 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT 40 1 1472712 198.73415

102950348 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 1226813 215.26167

102950296 Harita ve Kadastro 2 TYT 50 2 1130825 222.41657

102950303 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 1172258 219.33244

102950312 Makine 2 TYT 60 2

102950321 Seracılık 2 TYT 25 1

102950903 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT 30 1

KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU



102951107 Bahçe Tarımı 2 TYT 40 1 1450650 200.16923

102950693 Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2 1234188 214.72253

102950436 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 55 2 1153745 220.72368

102950957 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 60 2

102950736 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1

102950427 Yerel Yönetimler 2 TYT 50 2

Pozantı Meslek Yüksekokulu

102950887 Bahçe Tarımı 2 TYT 20 1

102951073 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1

102951064 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 25 1

TUFANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU



102990257 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT 40 1

YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU



102951373 Dış Ticaret 2 TYT 50 2

102951125 Organik Tarım 2 TYT 25 1

102951116 Su Altı Teknolojisi 2 TYT 25 1 57 1345965 206.99942

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak.

2022-YKS tercih işlemleri 27.07.2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27.07.2022- 05.08.2022 tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Bu kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir

Mersin Üniversitesi taban puanları 2022!

ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? 2022 YKS tercih kılavuzu pdf!