Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022! Adana Çukurova Üniversitesi 2 yıllık bölümlerin taban puanları

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak olan öğrenciler Çukurova Üniversitesi taban puanlarını araştırıyor. YKS 2022 tercih kılavuzu bu hafta içerisinde yayımlanacak. ÖSYM, ön bilgi amaçlı 2022 Yükseköğretim Kurumlari Sınavı (Yks) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu erişime açtı. Peki Çukurova Üniversitesi taban puanları 2022 kaç? İşte Çukurova Üniversitesi'nin 2 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlar
PROGRAM KODU-PROGRAM ADI - ÖĞR. SÜRE -PUAN TÜRÜ -GENEL KONT. - OK. BİR. KONT. -ÖZEL KOŞULLAR - BAŞARI SIRASI- EN KÜÇÜK PUAN
ABDI SÜTCÜ SAĞLIK HIZMETLERI MESLEK YÜKSEKOKULU
102950666 Ağız ve Diş Sağlığı 2 TYT 70 2 501834 279.11859
102950136 Anestezi 2 TYT 75 2 318120 307.74498
102970643 Anestezi (İÖ) 2 TYT 60 2 3 410071 291.71306
102951222 Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 70 2 583682 269.67959
102951204 Fizyoterapi 2 TYT 70 2 472870 282.82007
102951231 İlk ve Acil Yardım 2 TYT 75 2 280396 315.81803
102950163 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 576063 270.50403
102970652 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 TYT 60 2 3 745796 254.09703
102950851 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 75 2 392627 294.44417
102970785 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 3 487879 280.88501
102950842 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 75 2 477192 282.25701
102970776 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) 2 TYT 60 2 3 570707 271.09097
102951249 Yaşlı Bakımı 2 TYT 70 2 861732 244.27441
ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU
102950127 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 80 2 572283 270.91918
102970273 Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 80 2 3 814727 248.23124
102950799 Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 85 3 7, 8 979645 234.19518
102951337 Çocuk Gelişimi 2 TYT 75 2 645529 263.29531
102970034 Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 3 875154 243.13411
102951091 Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 80 2 7, 8 1041958 229.14732
102950039 Elektrik 2 TYT 60 2 809233 248.68180
102951082 Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 51 2 7, 8 1335008 207.73205
102950781 Elektronik Teknolojisi 2 TYT 50 2 1042651 229.09012
102990327 Emlak Yönetimi 2 TYT 55 2 1364389 205.79478
102951346 İç Mekan Tasarımı 2 TYT 55 2 768237 252.16760
102970925 İç Mekan Tasarımı (İÖ) 2 TYT 55 2 3 1140535 221.70308
102950772 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 2 TYT 30 1 1273501 211.90972
102950878 İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2 1052990 228.28922
102970837 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 60 2 3 1443871 200.61747
102950975 Makine 2 TYT 65 2 936040 237.88733
102951258 Moda Tasarımı 2 TYT 45 2 1124359 222.89228
102970891 Moda Tasarımı (İÖ) 2 TYT 35 1 3 1491906 197.43714
102950709 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 80 2 992396 233.14443
102970697 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 80 2 3 1288425 210.86904
102950718 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) 2 TYT 62 2 7 1367857 205.56956
102950754 Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 40 1 875932 243.06784
102951037 Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 55 2 1114961 223.59550
102970846 Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 TYT 55 2 3 1447925 200.34893
102990401 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT 50 2 967199 235.24076
102950684 Tekstil Teknolojisi 2 TYT 25 1 1281976 211.31599
102950806 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 60 2 1261627 212.75493
ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
102951319 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 TYT 30 1 1581177 190.06092
102951001 Elektrik 2 TYT 35 1 1133157 222.24483
102951019 Elektronik Teknolojisi 2 TYT 40 1 1511549 196.05873
102951046 Makine 2 TYT 35 1 1328751 208.14559
102950993 Tekstil Teknolojisi 2 TYT 30 1
ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
102951425 Avcılık ve Yaban Hayatı 2 TYT 40 1 1171445 219.39185
102990326 Madencilik Teknolojisi 2 TYT 20 1
102951276 Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 40 1 896225 241.31986
CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
102950251 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 1057648 227.92194
102950948 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 70 2
102970819 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 38 1 3
102950206 Elektrik 2 TYT 55 2 1330374 208.03829
102950763 İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2
102970731 İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 56 2 3
102950727 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 60 2
102950233 Pazarlama 2 TYT 30 1
102951285 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 55 2 9 752924 253.47165
102990400 Tarım Makineleri 2 TYT 30 1
İMAMOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
102951294 Bilgisayar Teknolojisi 2 TYT 40 1 1533113 194.43694
102990325 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 2 TYT 30 1
102951382 Laboratuvar Teknolojisi 2 TYT 55 2 906462 240.45344
KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU
102950921 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 2 TYT 40 1 1472712 198.73415
102950348 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 1226813 215.26167
102950296 Harita ve Kadastro 2 TYT 50 2 1130825 222.41657
102950303 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 1172258 219.33244
102950312 Makine 2 TYT 60 2
102950321 Seracılık 2 TYT 25 1
102950903 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 TYT 30 1
KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU
102951107 Bahçe Tarımı 2 TYT 40 1 1450650 200.16923
102950693 Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2 1234188 214.72253
102950436 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 55 2 1153745 220.72368
102950957 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 60 2
102950736 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1
102950427 Yerel Yönetimler 2 TYT 50 2
Pozantı Meslek Yüksekokulu
102950887 Bahçe Tarımı 2 TYT 20 1
102951073 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 40 1
102951064 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 25 1
TUFANBEYLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
102990257 Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT 40 1
YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU
102951373 Dış Ticaret 2 TYT 50 2
102951125 Organik Tarım 2 TYT 25 1
102951116 Su Altı Teknolojisi 2 TYT 25 1 57 1345965 206.99942
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayımlanacak.
2022-YKS tercih işlemleri 27.07.2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27.07.2022- 05.08.2022 tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
Bu kılavuz, adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle, adayların tercihlerini yapmadan önce tercih süresinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir