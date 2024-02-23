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Eğitim

Depremde bacağını kaybeden okul müdürü protez bacaklarıyla görevine geri döndü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken evinin enkazında kalan ve iki bacağını kaybeden okul müdürü, protez bacaklarıyla görevine başladı.

AA23 Şubat 2024 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Depremde bacağını kaybeden okul müdürü protez bacaklarıyla görevine geri döndü
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Menderes İlkokulu Müdürü İsmet Kaya, 6 Şubat 2023'te yaşanan 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli ilk depremde evinin çökmesi sonucu yıkıntıların altında kaldı.

Enkazdan 2 gün sonra çıkarılan Kaya'nın iki bacağı da diz kapağının üstünden ampute edildi. Çeşitli hastanelerde 8 ay tedavi gören Kaya, protezlerle yürümeye başladı.

Eğitim hayatından kopmak istemeyen ve mesleğine dönen Kaya, okulda öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.

Okul Müdürü İsmet Kaya, AA muhabirine, enkazdan çıkarıldıktan sonra uzun bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi.

20 yılı aşkın zamandır çeşitli okullarda müdürlük yaptığını ancak enkazdan çıkarıldıktan sonra mesleğe dönecek gücü bulmasının zaman aldığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Hastanede kendime geldiğimde aklıma ilk gelen şeylerden biri emekliye ayrılmaktı. Fakat daha sonra hayata tutunmak açısından bir iş, bir uğraşı olması daha önemliymiş. Karar verdim, gerçekten kolay olmadı. Hem fiziki hem psikolojik olarak ciddi eksiklerimin olduğunun farkına vardım ama bunların ileride yavaş yavaş azalarak kendime gelebileceğim, işime gidip gelebileceğim kanaatine vardım.

Protez bacaklara alıştıktan sonra göreve başlamak istedim. Protezle günden güne yürüyebileceğimi hissettim. Çok seri olmasa da merdivenlerden inip çıkabiliyorum. Protezlerimle en son 300 küsur adım attığımı öğrendim ve 'Ben artık okuluma gitmek istiyorum' diyerek işimin başına geldim. Okuluma gidip gelmeye başladım. Çocuklar, öğrenciler, veliler, öğretmen, arkadaşlar beni çok büyük bir sevinçle karşıladılar."

- ÖĞRENCİLER MÜDÜR ODASINDA ZİYARET EDİYOR

Öğrencilerinin odasına gelerek geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu ifade eden Kaya, "Öğrencilerimi gördüğüm, onlarla beraber olduğum için anlatılmayacak derecede mutluyum." dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Azra Beren Selçuk da okul müdürlerini tekrar okullarında gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Selçuk, "Müdürümüz yokken okulda suskunluk vardı, geldiği için çok mutluyum." dedi.

Ada Alagöz de okul müdürünü çok sevdiklerini, okula döndüğü için mutlu olduklarını söyledi.

  • İsmet Kaya
  • deprem
  • okul müdürü

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