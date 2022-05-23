DGS 2022 Başvuru ücreti ne kadar? sorusunun yanıtı, başvuruların son gününde DGS başvuru ücreti ödemek isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı'nın başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri menüsünden gerçekleştirilecek. DGS 2022 başvuru ücreti ise 190 TL olarak belirlendi. Peki DGS ücreti hangi bankalara yatırılır? İşte DGS 2022 Başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar...

DGS SON BAŞVURU TARİHİ 2022 NE ZAMAN?

DGS 2022 için son başvuru tarihi bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilecek olan DGS başvuruları https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından gerçekleşecek. DGS başvuru ücreti ise 24.05.2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

DGS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre 2022 DGS başvuru ücreti 190,00 TL olarak yatırılacak.

DGS başvuru ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. DGS başvuru ücreti yatırılan bankalar kılavuz içerisinde açıklandı.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

DGS Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24.05.2022 tarihinde mesai saati bitiminde,



ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için ise 24.05.2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

DGS ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

DGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

DGS sınavı 03.07.2022 tarihinde yapılacak .