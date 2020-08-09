09 Ağustos 2020 Pazar 17:52 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 17:52

Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, alacakları puanlara göre tercih edecekleri Lisans bölümlerine geçiş yapabilecekler. Sınavın sona ermesiyle değerlendirme yapmak isteyen adaylar, DGS başarı puanının nasıl hesaplandığını merak ediyor. Adayların geçiş yapabilecekleri bölümü belirlemeleri adına mezun oldukları önlisans programının yanı sıra DGS başarı puanı hesaplaması yapıyorlar. Peki DGS başarı puanı nasıl hesaplanır? Ön lisans mezunları için ? DGS başarı puanı hesaplamasını örneklendirdik. İşte DGS ön lisans başarı puanını hesaplamanın kolay yolu...

DGS BAŞARI PUANI NEDİR?

Bitirmiş olduğunuz ön lisans programından aldığınız diploma notunuzun dikey geçiş sınavına yansıtılacak biçimde hesaplanmış haline DGS ön lisans başarı puanı denir.

DGS BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

DGS başarı puanı, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS başarı puanı hesaplanır.

Örnek;

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

DGS Eşit Ağırlık: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.