Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı nedir? ÖBP Ön lisans Başarı Puanı nasıl hesaplanır?

09 Ağustos 2020 Pazar 18:24 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 18:24

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı, DGS sınavına giren adayların gündeminde yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, alacakları puanlara ve Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanına göre tercih edecekleri Lisans bölümlerine geçiş yapabilecekler. Sınavın sona ermesiyle birlikte değerlendirme yapmak isteyen adaylar, ÖBP Önlisans Başarı Puanı hesaplaması yapıyorlar. Adayların geçiş yapabilecekleri bölümü belirlemeleri adına mezun olunan ön lisans programının diploma notu ile bulunan Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı nasıl hesaplanır? İşte ÖBP Önlisans Başarı Puanı hesaplamanın kolay yolu...

AĞIRLIKLI ÖN LİSANS BAŞARI PUANI NEDİR?

Bitirmiş olduğunuz ön lisans programından aldığınız diploma notunuzun dikey geçiş sınavına yansıtılacak biçimde hesaplanmış haline Ağırlıklı ön lisans başarı puanı denir.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ön lisans Başarı Puanının kısaltmasıdır. Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak ÖBP'ye dönüştürülmektedir. Böylece, 50 olan en düşük akademik not ortalamasının ÖBP değeri 40, en yüksek 100 olan akademik ortalamanın da 80 olmaktadır. 50'nin altında olan akademik notlar 50 olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı, kılavuzda da belirtildiği gibi 0,6 katsayı ile çarpılarak adayların yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

ÖN LİSANS BAŞARI PUANI HESAPLAMA

Mezuniyet ortalamanız eğer 4 lük sistemde ise 4 üzerinden olan notunuzu25 ile daha sonrada 0.8 ile çarpmanız gerekiyor.

Bunu örneklendirecek olursak mezuniyet not ortalamanız 4 üzerinden 3.2 ise;

3.2 x 25 x 0.8= 64 Ön lisans Başarı Puanı gelecektir.

1- Eğer mezuniyet ortalamanız 2.0'ın altındaysa örneğin 1.9 ile mezun oldunuz ÖSYM ÖBP yi yukarı yuvarlıyor ve otomatik olarak Ön lisans Başarı Puanınızı 40 yapıyor.

2- Eğer mezuniyet ortalamanız 100 lük sistem üzerinden görünüyorsa okulunuzun öğrenci işlerine başvurarak 4 lük sistemdeki karşılığını öğrenmelisiniz, bazı mezunlarr 100 lük sistemdeki not ortalamalarını direkt 0,8 ile çarparak ÖBP sini hesaplıyor, ne yazıkki bu yanlış bir yöntem çünkü okulların geçme notları farklılık gösteriyor, örneğin bazı okullarda geçme notu 40 iken bazı okullarda 60 olabiliyor, hal böyle olunca bazı mezunlara 40 ile 4 lük sistemde 2 gelirken diğer mezunlara 60 ile 2 gelebiliyor.

Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS başarı puanı nasıl hesaplanır?