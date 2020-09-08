DGS tercihleri ne zaman? DGS tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanacak?

08 Eylül 2020 Salı 16:42 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 16:42

ÖSYM tarafından 1 ay önce gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Büyük bir heyecanla sonuçlarını görüntüleyen adaylar, DGS tercih kılavuzu 2020 ile uygun olan ve istedikleri bölüme geçebilecekler. Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, DGS tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanacağı oldu. Taban puanları ve DGS başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. Peki DGS tercihleri ne zaman?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-DGS tercihleri için geçiş yapılabilecek lisans programlarının puan, kontenjan gibi bilgilerinin yer alacağı tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili kesin bir tarih duyurmadı.

2020-DGS CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

DGS BAŞARI SIRALAMASI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralaması da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizde yer alacak.

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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