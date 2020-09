'DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır' de demek? DGS 4.3 maddesi nedir?

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:44 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 17:44

DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte cevap anahtarı da ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılan adaylardan bazıları sonuç sayfasında 'DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır' ibaresine rastladı. Peki ? DGS 4.3 maddesi nedir? DGS puanı neden hesaplanamaz? İşte merak edilen konuya dair ayrıntılar...

DGS 4.3 maddesi nedir? sorusu sonuç görüntüleyen adayların bir kısmı tarafından merak ediliyor. DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 9 Ağustos'ta yapıldı. Binlerce kişinin giriş yaptığı DGS sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklandı. Ancak bazı adaylar sınav sonuçlarını görüntüleyemedi. Adaylar; "DGS 4.3 maddesi gereğince puanınız hesaplanamamıştır" uyarısıyla karşılaştı. İşte DGS 4.3 maddenin açılımı.

DGS 4.3 MADDESİ NEDİR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS'de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2019-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

