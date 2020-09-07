DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı! DGS soruları 2020

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:00 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 16:00

DGS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 9 Ağustos'ta yapıldı. DGS soruları 2020 sınava katılan adaylar taradfından merak ediliyor. DGS adayları tarafından heyecanla beklenen DGS yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından açıklanan DGS soru ve cevap anahtarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, Ağustos'un 9'unda yapılan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2020 -DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. DGS sonuçları açıklanan adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından DGS soru ve cevap anahtarını görüntüleyebilirler.

ÖSYM DGS CEVAP ANAHTARINI ERİŞİME AÇTI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

2020 DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM tarafından yapılan DGS 2020 sınavının sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada sonuçların adayların erişimine açıldığını aktardı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş DGS sonuç sorgulama sayfası