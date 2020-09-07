2020 DGS'ye kaç kişi girdi? DGS'ye kaç kişi başvurdu?

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:24 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 14:24

2020 DGS sayısal bilgiler verileri açıklandı. 2020 DGS'ye kaç kişinin girdiği sınava katılan adaylar tarafından sıralama açısından merak ediliyor. Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 9 Ağustos'ta yapıldı. DGS adayları tarafından heyecanla beklenen sınav sonuçları bugün açıklandı. Buna göre; 2020 DGS'ye kaç kişi girdi? 2020 DGS sayısal verilere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

ÖSYM'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, Ağustos'un 9'unda yapılan meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2020 -DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün 9 Ağustos Pazar günü yapılan DGS sınavına 389 bin 308 adayın katıldığını açıklamıştı.

2020 DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM'den daha önce yapılan açıklamaya göre 2020 DGS'ye 389 bin 308 kişi başvuru yaptı.

81 il ve Lefkoşa'da, 89 sınav merkezinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) toplam 389 bin 308 kişiye yakın aday katıldı.

Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) sonuçları açıklandı. Sınava girean adaylar Meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans mezunlarının girdiği DGS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecekler. 2 yıllık ön lisans mezunlarının öğrenimini 4 yıla tamamlamak için girdikleri DGS sınav sonuçları ÖSYM giriş DGS sayısal verileri haberimizde yer alıyor.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖSYM tarafından yapılan DGS 2020 sınavının sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada sonuçların adayların erişimine açıldığını aktardı.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sonuçlara, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişilebilir.

ÖSYM GİRİŞ İLE DGS SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖBP Ön lisans Başarı Puanı nasıl hesaplanır? Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı nedir?

DGS ile ebeliğe geçiş olan bölümler

DGS ile optisyenlikten geçiş yapılabilen bölümler neler? Optisyenlik DGS geçiş bölümleri 2020

DGS ile hemşireliğe tamamlanan 4 yıllık bölümler neler?