07 Ekim 2020 Çarşamba 17:39 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:39

DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler. Tercihler sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyenler ise DGS ek tercihler hakkında araştırmaya koyuldu. Buna göre; DGS ek yerleştirme var mı? DGS ek tercihler ne zaman 2020?

DGS EK YERLEŞTİRME VAR MI?

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 81 il ve 88 sınav merkezinde yapılan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar, tercih işlemlerini 2 Ekim'e kadar gerçekleştirdi. DGS tercihlerinde hiçbir yere yerleşemeyen adaylar için DGS ek tercih dönemine ilişkin ÖSYM'nin açıklaması ve merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

DGS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

2020 DGS kılavuzunda ek yerleştirme ile ilgili şu detaylar yer alıyor;

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.