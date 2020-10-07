İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ekim 2020 Çarşamba / 19 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8851
  • EURO
    9,2793
  • ALTIN
    477.503
  • BIST100
    1152.64
  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • DGS yerleşme puanları: 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
Eğitim

DGS yerleşme puanları: 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, sonuçların yanı sıra DGS yerleşme puanları (taban puanlar) olarak da bilinen, 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları da açıkladı. Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı için adaylar Ekim'in 2'sine kadar tercihlerini yaptı. Adaylar, DGS yerleşme puanları doğrultusunda bir programa yerleştirildiler. İşte 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

07 Ekim 2020 Çarşamba  17:40 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:40
ABONE OL

2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar açıklandı. DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte DGS yerleşme puanları da belli oldu. DGS tercihleri Eylül'ün 25'i ile 02 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÖSYM'nin resmi sitesinde 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar yayımlandı. Adaylar, 2020 DGS taban puanlarına haberimizdeki link üzerinden erişebilecekler.

DGS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanması durumunda 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar doğrultusunda boş kontenjanlara göre ek tercih yapabilecekler.

2020 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 81 il ve 88 sınav merkezinde yapılan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar, tercih işlemlerini 2 Ekim'e kadar gerçekleştirdi.  Adaylar, Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın tercih sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.  

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası

DGS ek tercihler ne zaman 2020?

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.