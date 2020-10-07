07 Ekim 2020 Çarşamba 18:09 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 18:09

Bu sene uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'na dair sayısal veriler açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler için 9 Ağustos'ta yapıldı. DGS adayları tarafından heyecanla beklenen 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal bilgiler de yayınlandı. Buna göre; ÖSYM DGS sayısal verilere ilişkin tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM DGS sayısal veriler açıklandı. DGS bu yıl 81 il ve 89 sınav merkezinde uygulandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün DGS'ye kaç kişinin katıldığını, sınavdan önce açıklamıştı. Bu vesileyle 2020 DGS'ye kaç kişi girdiği belli oldu. İşte 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal bilgiler

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte DGS yerleşme puanları da belli oldu. DGS tercihleri Eylül'ün 25'i ile 02 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. ÖSYM'nin resmi sitesinde 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar yayımlandı. Adaylar, 2020 DGS taban puanlarına haberimizdeki link üzerinden erişebilecekler.

DGS YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den daha önce yapılan açıklamaya göre 2020 DGS'ye 389 bin 308 kişi başvuru yaptı.

81 il ve Lefkoşa'da, 89 sınav merkezinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) toplam 389 bin 308 kişiye yakın aday katıldı.

Toplam 208 bin 46 adayın tercih yaptığını ifade eden ÖSYM, 111 bin 430 kontenjandan 94 bin 24 adetinin dolduğunu duyurdu. Boş kalan kontenjan sayısı ise 17 bin 46 olarak ilan edildi.

Eğitimine dört yıllık bir bölümde devam isteyenlerin katıldığı DGS için tercih süreci 2 Ekim tarihinde tamamlandı ve tercih sonuçları bugün açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık önlisans programını bitiren adaylara 4 yıllık lisans programına geçiş imkanı tanıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçları doğrultusunda tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.

DGS tercih sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar, ÖSYM tarafından açıklanması durumunda 2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar doğrultusunda boş kontenjanlara göre ek tercih yapabilecekler.

DGS ek tercihler ne zaman 2020?

2020 DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası