DGS tercih sonuçları açıklandı! 2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası

07 Ekim 2020 Çarşamba 16:34 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:34

DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM üzerinden erişime açıldı. ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasına göre; 2020 DGS tercih sonuçları açıklandı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan adayların eğitimlerini 4 yıllığa tamamlamak amacıyla girdiği Dikey Geçiş Sınavı sayısal verileri de paylaşıldı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını 2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası üzerinden öğrenebilecek. İşte DGS tercih sonuçları ve tüm detaylar.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Adaylar, dört gözle ÖSYM'den yapılacak olan 'DGS tercih sonuçları açıklandı' açıklamasını bekliyordu. ÖSYM, öğrencileri daha fazla bekletmeyerek DGS yerleştirme sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. DGS yerleştirme sonuçları ile beraber adayların lisans derecesinde okuyup okuyamayacakları da netleşmiş oldu. İşte, ÖSYM 2020 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

2020 DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi sitesinde adayların erişimine açıldı. Dikey Geçiş Sınavı ile İki yıllık eğitim almış olduğu bölümden dört yıllık ilgili bir bölüme geçiş yapmak isteyen vatandaşlar, aldıkları puan ile DGS tercihlerini gerçekleştirmiş ve bu aşamanın ardından DGS tercih sonuçları için bekleyişe başlamıştı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2020 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından 7 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'da açıklandı.

2020 DGS için tercih süreci 2 Ekim tarihinde tamamlandı ve tercih sonuçları bugün açıklandı. Dikey Geçiş Sınavı, 2 yıllık önlisans programını bitiren adaylara 4 yıllık lisans programına geçiş imkanı tanıyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuçları doğrultusunda tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.

DGS 4 yıllık bölümlerin tercih kodları ve taban puanları! DGS tercih kodları 2020