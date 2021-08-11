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Eğitim

DGS'ye kaç kişi girdi? 2021 DGS'ye kaç kişi başvurdu?

DGS sınav sonuçlarının açıklamasının ardından adaylar başarı sıralaması açısından DGS'ye kaç kişi girdiğini araştırmaya başladı. 2 yıllık üniversite öğrenimini 4 yıla tamamlamak isteyenlerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS'ye) bu yıl 289 binin üzerinde başvuru yapıldı. Peki DGS'ye kaç kişi girdi? 2021 DGS'ye kaç kişi başvurdu?

11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:30
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DGS'ye kaç kişi girdi? sorusu, bugün açıklanan sınav sonuçlarının ardından en çok merak edilen başlıklar arasında yer aldı. Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin açıklanmasıyla birlikte adaylar "DGS'ye kaç kişi girdi? 2021 DGS'ye kaç kişi başvurdu?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte DGS'ye başvuran kişi sayısı...

DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

DGS'ye kaç kişi girdiğine dair ÖSYM tarafından sayısal veriler henüz açıklanmadı. 2021 DGS için sayılsal verilerin en kısa zamanda ÖSYM'nin web sitesine ekleneceği öngörülüyor.

2021 DGS, 81 il ve Lefkoşa'daki toplam 89 sınav merkezinde gerçekleştirildi. İki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans ve meslek yüksekokulu mezunları, Dikey Geçiş Sınavı ile birbiriyle yarıştı.

2021 DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

DGS'ye bu yıl 289 binin üzerinde başvuru yapıldı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından DGS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi ve tüm detaylar belli olacak.

DGS başvurularının sona erdiği süreçte ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın başvurduğunu açıklamıştı.

2020 DGS'YE KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl 389 bin 243 adayın katıldığı 2020 DGS'de sınavı geçerli sayılan 353 bin 86 adayın yüzde 66,5'i MYO'dan, yüzde 33,5'i AÖF ön lisans programlarından mezun oldu. 60'ı sözel, 60'ı sayısal toplam 120 sorudan oluşan 2020 DGS'de doğru cevap sayısı ortalaması sözel testinde 24,29; sayısal testinde ise 13,31 olarak hesaplandı.

2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından tercih sürecinde yayımlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak.

DGS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş 2021 DGS sonuçları sorgulama ekranı

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