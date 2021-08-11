DGS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş 2021 DGS sonuçları sorgulama ekranı

11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı. 2 yıllık ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyenlerin katılım sağladığı DGS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM giriş 2021 DGS sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, DGS sonuçlarını açıklandığını duyurdu. Aygün paylaşımı şu şekilde; "11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

DGS Sınavına katılım gösteren adaylar, ÖSYM'nin sonuçları erişime açmasıyla birlikte sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 2021 DGS sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

DGS SINAV SORUŞARI VE CEVAP ANAHTARLARI PAYLAŞILDI

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.25'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.