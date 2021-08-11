11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:15

DGS taban puanları açıklandı mı? sorusunun cevabı, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Ön lisans programlarını lisans eğitimine tamamlamak için girilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri öncesinde adaylar 2021 DGS Taban Puanları, Kontenjanları ve Başarı Sıralamalarını öğrenmek istiyor. Peki DGS taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar...

DGS TABAN PUANLARI 2021 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, DGS ile geçiş yapılacak yükseköğretim lisans programları DGS kılavuzunda yayımladı. Bu kapsamda, okulların öğretim süresi, boş kontenjanları ve taban puanları da belli oldu.

Yerleştirme işlemleri DGS taban puanları, üniversite kontenjanları ve adayların başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacak. DGS'de adayların 30 tercih hakkı bulunurken üniversitelerin başvuru şartlarını taşımayanların işlemleri yerleştirme işlemi yapılsa bile geçersiz sayılacak.

DGS TABAN PUANLARI 2021 VE KONTENJANLAR



DGS puanıyla adaylar sadece o yıl açılan kontenjanlara başvuru yapabilir. Örneğin 2020 yılında yapılan Dikey Geçiş Sınavına katılan bir aday 2021 yılında açılan kontenjanlara başvuru yapamaz.

ÖSYM 2021 yılında adayların mezun oldukları ön lisans bölümlerine göre tercih edebilecekleri lisans programlarını yayınladı. Tercih etmek istediğiniz üniversite bölümlerinin tavan ve taban puanlarına, kontenjanlarına ve hangi puan türüyle alım yaptıklarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

2021 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre Ağustos'un 13'ünde açıklanacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS tercihlerinde adaylara 1 hafta süre veriyor. Adaylar açıklanan kılavuzu dikkate alarak en fazla 30 üniversite tercihinde bulunabilir. ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar DGS tercih listesi oluşturacak. Adaylar tercihlerin sona ereceği güne kadar üniversite sıralamalarında değişiklik yapabilirken istedikleri üniversiteyi ekleyebilir veya çıkartabilir.

Dikey Geçiş Sınavına başvuru yapan her öğrenci için ön lisans başarı puanı hesaplanacak. DGS ön lisans başarı puanı en yükseği 100, en küçüğü 50 olarak değerlendirilerek öğrencilerin sonuçlarına yansıtılacak. ÖBP puanı yüksek olan adaylar sıralamalarda düşük olan adaylara kıyasla öne çıkacak. DGS puanıyla ÖBP puanı birleştirilecek adayların yerleştirme puanı hesaplanacak.



YERLEŞEMEYEN ADAYLAR İÇİN EK TERCİHLER AÇILACAK!

2021 DGS tercihleri sonucu boş kalan, kayıt yaptırılmayan bölümler için ÖSYM kontenjanları açıklayacak. Duyurulan tarihler arasında adaylar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ek tercihlere başvuracak. Normal tercihlerde herhangi bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar ek tercihten faydalanamaz. Ek yerleştirme işleminin başvurusu için adaylardan 25 TL başvuru ücreti alınacak.