29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:36

Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS 2020 sınavına az bir süre kala öğrenciler geçiş yapabilecekleri bölümleri aratırmayan koyuldu. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS hakkında araştırma yapıyor. 2020 DGS puanı ile optisyenlikten geçiş yapmak isteyen sağlık mezunu öğrenciler için Optisyenlik DGS geçiş bölümleri 2020 haberimizde yer alıyor. Peki DGS ile optisyenlikten geçiş yapılabilen bölümler neler? Optisyenlik DGS geçiş bölümleri 2020 açıklandı. Optisyenlik DGS geçiş bölümleri 2020 hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

OPTİSYENLİK DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Fizik

Fizik Mühendisliği

Optik ve Akustik Mühendisliği 9379

Sağlık Yönetimi

2020 YILI OPTİSYENLİKTEN GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLERİN ALAN KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 YILLIK OPTİSYENLİK BÖLÜMÜNDEN GEÇİŞ YAPILABİLECEK AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat, Kamu Yönetimi,

Maliye,

Uluslararası İlişkiler,

İşletme,

Konaklama

İşletmeciliği,

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,

Halkla İlişkiler ve Tanıtım,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Turizm İşletmeciliği,

Sağlık Yönetimi

2020 DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarih ÖSYM tarafından net olarak açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıla bakıldığında sınav tarihinden 10 gün önce açıklandığı görülüyor. Buna göre 2020 DGS sınav giriş yerlerinin 31 Temmuz Cuma günü açıklanabileceği öngörülüyor.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.