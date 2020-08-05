05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:39

Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS 2020 sınavına az bir süre kala öğrenciler DGS ile hemşireliğe geçiş olan bölümleri araştırmaya koyuldu. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS ile hemşireliğe tamamlanan bölümler hakkında araştırma yapıyor. Mezun olunan önlisans programlarına göre Dikey Geçiş Sınavı ile geçebilen lisans progamları ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 DGS puanı ile hemşireliğe geçiş yapmak isteyen sağlık mezunu öğrenciler için DGS ile hemşireliğe tamamlanan bölümler haberimizde yer alıyor. Peki DGS ile hemşireliğe geçiş olan bölümler hangileri? İşte detaylar...

DGS İLE HEMŞİRELİĞE TAMAMLANAN BÖLÜMLER GÜNCELLENDİ



Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS 2020 sınavına az bir süre kala öğrenciler geçiş yapabilecekleri bölümleri araştırmaya koyuldu. 2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların girecek olduğu DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. DGS, ön lisans mezunlarının lisans öğrenimine geçişi kapsamında düzenlenen sınavdır. Peki DGS ile hemşireliğe geçiş olan bölümler neler? Mezun olduğunuz önlisans programlarına göre Dikey Geçiş Sınavı ile geçebileceğiniz lisans progamlarını mezun olduğunuz bölümün alan koduna göre seçebilirsiniz. Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar için DGS ile hemşireliğe tamamlanan bölümler 2020 haberimizde yer alıyor. Önlisans veya meslek yüksek okullarından hangi 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabileceğinizi ÖSYM'nin yayımlamış olduğu aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.

DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

Çevre Sağılığı

Diyaliz

Denizci Sağlığı

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Nükleer Tıp Teknikleri

Podoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hemşirelik

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım Yardımcılığı

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri Bakımı

2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gerontoloji

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı bu yıl Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek. ÖSYM DGS sınav giriş belgesini adayların erişimine açtı. DGS, ön lisans mezunlarının lisans öğrenimine geçişi kapsamında düzenlenen sınavdır. ÖSYM tarafından 9 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, DGS ile hemşireliğe geçiş olan bölümleri araştırmaya başladı. ÖSYM DGS giriş belgesi yayınlandı. Mezun olduğunuz bölümün alan kodu ile sayfa üzerinde Ctrl+f5 tuşuyla kolayca arama yaparak geçiş yapılabilen bölümleri öğrenebilirsiniz.

2020 YILI HEMŞİRELİĞE GEÇİŞİ OLAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

