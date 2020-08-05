Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS 2020 sınavına az bir süre kala öğrenciler DGS ile hemşireliğe geçiş olan bölümleri araştırmaya koyuldu. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci DGS ile hemşireliğe tamamlanan bölümler hakkında araştırma yapıyor. Mezun olunan önlisans programlarına göre Dikey Geçiş Sınavı ile geçebilen lisans progamları ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 DGS puanı ile hemşireliğe geçiş yapmak isteyen sağlık mezunu öğrenciler için DGS ile hemşireliğe tamamlanan bölümler haberimizde yer alıyor. Peki DGS ile hemşireliğe geçiş olan bölümler hangileri? İşte detaylar...
DGS İLE HEMŞİRELİĞE TAMAMLANAN BÖLÜMLER GÜNCELLENDİ
Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek olan DGS 2020 sınavına az bir süre kala öğrenciler geçiş yapabilecekleri bölümleri araştırmaya koyuldu. 2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların girecek olduğu DGS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. DGS, ön lisans mezunlarının lisans öğrenimine geçişi kapsamında düzenlenen sınavdır. Peki DGS ile hemşireliğe geçiş olan bölümler neler? Mezun olduğunuz önlisans programlarına göre Dikey Geçiş Sınavı ile geçebileceğiniz lisans progamlarını mezun olduğunuz bölümün alan koduna göre seçebilirsiniz. Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar için DGS ile hemşireliğe tamamlanan bölümler 2020 haberimizde yer alıyor. Önlisans veya meslek yüksek okullarından hangi 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabileceğinizi ÖSYM'nin yayımlamış olduğu aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Denizci Sağlığı
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hemşirelik
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım Yardımcılığı
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı
2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
2 yıllık üniversite bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı bu yıl Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilecek. ÖSYM DGS sınav giriş belgesini adayların erişimine açtı. DGS, ön lisans mezunlarının lisans öğrenimine geçişi kapsamında düzenlenen sınavdır. ÖSYM tarafından 9 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, DGS ile hemşireliğe geçiş olan bölümleri araştırmaya başladı. ÖSYM DGS giriş belgesi yayınlandı. Mezun olduğunuz bölümün alan kodu ile sayfa üzerinde Ctrl+f5 tuşuyla kolayca arama yaparak geçiş yapılabilen bölümleri öğrenebilirsiniz.