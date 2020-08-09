09 Ağustos 2020 Pazar 13:47 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 13:47

DGS sınav heyecanı sona erdi. Bugün 10.15'te başlayan DGS sınavın sonucu ise ÖSYM'nin takvimine göre Eylül'ün 9'unda açıklanacak. Adaylar sınav bitiminde 2021 DGS ne zaman olacağını araştırmaya koyuldu. Bu sene sınava giremeyen ve yapılan sınavda başarılı olamayan adaylar seneye yapılacak 2021 DGS tarihinde yeniden sınava katılabilecekler. Peki 2021 DGS ne zaman? Seneye yapılacak DGS tarihi belli mi? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları...

2021 DGS NE ZAMAN?

2021 DGS için tarih henüz belli olmadı. ÖSYM sınav takvimi 2021 yılında belirleniyor. Bu sene koronavirüs nedeniyle sınav ertelendiği için Ağustos ayında yapıldı. ÖSYM tarafından her yıl Haziran ayı sonunda yapılan 2021 DGS sınavı tahmini olarak 27 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

DGS'ye Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS soruları ne zaman yayınlanacak?

2020 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır?