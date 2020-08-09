09 Ağustos 2020 Pazar 13:42 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 13:42

DGS 2020 sınavı bugün gerçekleşti. Binlerce aday önlisans eğitimini lisansa tamamlamak için ter döktü. DGS soru ve cevapları sınav sonrasında adayların erişimine açılıyor. 150 dakika süren sınavdan çıkan adaylar, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı konusunda araştırma yapmaya başladı. Mezun oldukları bölümden başka bir bölüme geçiş yaparak öğrenimini 4 yıla tamamlayacak olan adaylar için DGS sonuç açıklanma tarihi 2020 haberimizde yer alıyor.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

DGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar sınav bitiminde DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bugün 10.15'te başlayan DGS sınavın sonucu ise ÖSYM'nin takvimine göre Eylül'ün 9'unda açıklanacak.

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

2020-DGS'nin sonuçları, sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

DGS soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak? DGS soruları kolay mıydı?

2021 DGS ne zaman? Seneye yapılacak DGS tarihi belli mi?