2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümleri hakkında araştırma yapıyor. Peki Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümleri neler? İşte DGS ile Biyomedikal cihaz teknolojisi tamamlanan bölümler 2020...
ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümleri oldu. Taban puanları ve DGS başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. Peki DGS ile Biyomedikal cihaz teknolojisi tamamlanan bölümler neler? Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümlere ilişkin merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELERDİR?
DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanmak için uğraşırlar ve 2 yıllık bir önlisans programı olan biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünden mezun olan adaylar da bunu yapmak istediklerinde yerleşebilecekleri belli başlı bölümler vardır. Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunu olarak adayların DGS ile geçiş yapabileceği bölümler şunlardır:
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bunlara ek olarak biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunlarının Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim
fakültelerinde okutulan aşağıdaki açıköğretim bölümlerine de DGS ile geçiş yapma hakkı bulunmaktadır.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Uluslararası İlişkiler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünden mezun olarak bahsedilen bölümleri tercih etmek için eğer herhangi bir özel şart veya koşul mevcut değil ise adayların tercih etmeyi düşündükleri bölüme yerleşebilmesi için o bölümün tercih edilebilmesini sağlayan DGS puan türünden (EA, SAY, SÖZ) yeterli puanı elde etmesi yeterli gelecektir.
Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunu olarak girilebilecek bölümlerin DGS ile tercih edilebildiği puan türleri aşağıdadır.
Biyomedikal Mühendisliği --> Sayısal yani SAY puan türü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği --> Sayısal yani SAY puan türü
Elektronik Mühendisliği --> Sayısal yani SAY puan türü
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği --> Sayısal yani SAY puan türü
Açıköğretim Bölümleri
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık --> Sözel yani SÖZ puan türü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım --> Sözel yani SÖZ puan türü
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
İktisat --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Kamu Yönetimi --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Konaklama İşletmeciliği --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Maliye --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Yönetim Bilişim Sistemleri --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Uluslararası İlişkiler --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
İşletme --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü