17 Eylül 2020 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:12

2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümleri hakkında araştırma yapıyor. Peki Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümleri neler? İşte DGS ile Biyomedikal cihaz teknolojisi tamamlanan bölümler 2020...

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümleri oldu. Taban puanları ve DGS başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. Peki DGS ile Biyomedikal cihaz teknolojisi tamamlanan bölümler neler? Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümlere ilişkin merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ NELERDİR?

DGS aracılığıyla adaylar 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanmak için uğraşırlar ve 2 yıllık bir önlisans programı olan biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünden mezun olan adaylar da bunu yapmak istediklerinde yerleşebilecekleri belli başlı bölümler vardır. Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunu olarak adayların DGS ile geçiş yapabileceği bölümler şunlardır:

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Bunlara ek olarak biyomedikal cihaz teknolojisi bölümü mezunlarının Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim

fakültelerinde okutulan aşağıdaki açıköğretim bölümlerine de DGS ile geçiş yapma hakkı bulunmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünden mezun olarak bahsedilen bölümleri tercih etmek için eğer herhangi bir özel şart veya koşul mevcut değil ise adayların tercih etmeyi düşündükleri bölüme yerleşebilmesi için o bölümün tercih edilebilmesini sağlayan DGS puan türünden (EA, SAY, SÖZ) yeterli puanı elde etmesi yeterli gelecektir.

Biyomedikal cihaz teknolojisi mezunu olarak girilebilecek bölümlerin DGS ile tercih edilebildiği puan türleri aşağıdadır.

Biyomedikal Mühendisliği --> Sayısal yani SAY puan türü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği --> Sayısal yani SAY puan türü

Elektronik Mühendisliği --> Sayısal yani SAY puan türü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği --> Sayısal yani SAY puan türü

Açıköğretim Bölümleri

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık --> Sözel yani SÖZ puan türü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım --> Sözel yani SÖZ puan türü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

İktisat --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Kamu Yönetimi --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Konaklama İşletmeciliği --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Maliye --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Yönetim Bilişim Sistemleri --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Uluslararası İlişkiler --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

İşletme --> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri 2020 neler?