ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri hakkında araştırma yapıyor. Taban puanları ve DGS başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. İşte Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri 2020...
DGS geçiş bölümleri, sınav sonuçlarını öğrenen Laboratuvar teknolojisi mezunu adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından Ağustos'un 8'inde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler DGS tercihleri ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. 2020 DGS Tercih kılavuzuna göre seçim yapacak olan adaylar başarı sıralamalarını araştırıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 81 il ve 88 sınav merkezinde yapılan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanınca tercihler de başlayacak.
Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri oldu. Peki DGS ile Laboratuvar teknolojisi tamamlanan 4 yıllık bölümler neler? DGS 2020 ile geçiş yapılabilen bölümlere ilişkin merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Laboratuvar Teknolojisi DGS ile girilebilecek lisans programları:
Biyomühendislik
Hemşirelik
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Genetik ve Biyomühendislik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kimya
Biyoloji
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ
Laboratuvar Teknolojisi ve Laboratuvar ön lisans bölüm mezunları DGS ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri:
Biyoloji
Bitki Koruma
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Biyomühendislik
Biyoteknoloji
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
Genetik ve Biyomühendislik
Gıda Teknolojisi
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Kimya
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Organik Tarım İşletmeciliği
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bunlara ek olarak Laboratuvar Teknolojisi bölümü mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı (Dgs) İle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programları (Programların 5. Yarıyılına Fark Dersleri Almadan Kayıt Yapılabilecektir) na DGS ile geçiş hakkı bulunmaktadır. Geçiş hakkı bulunan bölümler ise şöyle;
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Laboratuvar Teknolojisi
Laboratuvar Teknolojisi bölümünden mezun olan adaylar bu bölümleri tercih edebilirler fakat bu tercihleri yapabilmek ve yerleşebilmek için de bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
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Laboratuvar Teknolojisi Mezunları Geçiş Hakları Olan Bölümleri Nasıl Tercih Edebilir
Laboratuvar Teknolojisi bölümünden mezun olarak bahsedilen bölümleri tercih etmek için eğer herhangi bir özel şart veya koşul yoksa adayların sadece tercih etmeyi düşündükleri bölümün tercih edilmesini sağlayan DGS puan türünden yeterli puanı alması gerekmektedir.
Laboratuvar Teknolojisi mezunu olarak girilebilecek bölümlerin DGS ile tercih edilebildiği puan türleri aşağıdadır.
Biyoloji –> Sayısal, SAY Puan Türü
Moleküler Biyoloji ve Genetik –> Sayısal, SAY Puan Türü
Bitki Koruma –> Sayısal, SAY Puan Türü
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri –> Sayısal, SAY Puan Türü
Tarımsal Yapılar ve Sulama –> Sayısal, SAY Puan Türü
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme –> Sayısal, SAY Puan Türü
Biyoteknoloji –> Sayısal, SAY Puan Türü
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji –> Sayısal, SAY Puan Türü
Gıda Teknolojisi –> Sayısal, SAY Puan Türü
Organik Tarım İşletmeciliği –> Eşit Ağırlık, EA Puan Türü
Genetik ve Biyomühendislik –> Sayısal, SAY Puan Türü
Biyomühendislik –> Sayısal, SAY Puan Türü
Hemşirelik –> Sayısal, SAY Puan Türü
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri –> Sayısal, SAY Puan Türü
Kimya –> Sayısal, SAY Puan Türü
Açıköğretim Bölümleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
İktisat –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Kamu Yönetimi –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Maliye –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Uluslararası İlişkiler –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
İşletme –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Konaklama İşletmeciliği –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık –> Sözel yani SÖZ puan türü
Laboratuvar Teknolojisi –> Sözel yani SÖZ puan türü