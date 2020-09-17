17 Eylül 2020 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:12

ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programları üzerinden devam ettirmek isteyen binlerce öğrenci Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri hakkında araştırma yapıyor. Taban puanları ve DGS başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. İşte Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri 2020...

DGS geçiş bölümleri, sınav sonuçlarını öğrenen Laboratuvar teknolojisi mezunu adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından Ağustos'un 8'inde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler DGS tercihleri ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı. 2020 DGS Tercih kılavuzuna göre seçim yapacak olan adaylar başarı sıralamalarını araştırıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 81 il ve 88 sınav merkezinde yapılan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler. ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanınca tercihler de başlayacak.

Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri oldu. Peki DGS ile Laboratuvar teknolojisi tamamlanan 4 yıllık bölümler neler? DGS 2020 ile geçiş yapılabilen bölümlere ilişkin merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar Teknolojisi DGS ile girilebilecek lisans programları:

Biyomühendislik

Hemşirelik

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Genetik ve Biyomühendislik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Kimya

Biyoloji

LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ

Laboratuvar Teknolojisi ve Laboratuvar ön lisans bölüm mezunları DGS ile aşağıdaki lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri:

Biyoloji

Bitki Koruma

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Biyomühendislik

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Genetik ve Biyomühendislik

Gıda Teknolojisi

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Kimya

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Organik Tarım İşletmeciliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Bunlara ek olarak Laboratuvar Teknolojisi bölümü mezunlarının Dikey Geçiş Sınavı (Dgs) İle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi İle İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını; İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarını Tercih Edebilecek Ön Lisans Programları (Programların 5. Yarıyılına Fark Dersleri Almadan Kayıt Yapılabilecektir) na DGS ile geçiş hakkı bulunmaktadır. Geçiş hakkı bulunan bölümler ise şöyle;

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Laboratuvar Teknolojisi

Laboratuvar Teknolojisi bölümünden mezun olan adaylar bu bölümleri tercih edebilirler fakat bu tercihleri yapabilmek ve yerleşebilmek için de bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

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Laboratuvar Teknolojisi Mezunları Geçiş Hakları Olan Bölümleri Nasıl Tercih Edebilir

Laboratuvar Teknolojisi bölümünden mezun olarak bahsedilen bölümleri tercih etmek için eğer herhangi bir özel şart veya koşul yoksa adayların sadece tercih etmeyi düşündükleri bölümün tercih edilmesini sağlayan DGS puan türünden yeterli puanı alması gerekmektedir.

Laboratuvar Teknolojisi mezunu olarak girilebilecek bölümlerin DGS ile tercih edilebildiği puan türleri aşağıdadır.

Biyoloji –> Sayısal, SAY Puan Türü

Moleküler Biyoloji ve Genetik –> Sayısal, SAY Puan Türü

Bitki Koruma –> Sayısal, SAY Puan Türü

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri –> Sayısal, SAY Puan Türü

Tarımsal Yapılar ve Sulama –> Sayısal, SAY Puan Türü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme –> Sayısal, SAY Puan Türü

Biyoteknoloji –> Sayısal, SAY Puan Türü

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji –> Sayısal, SAY Puan Türü

Gıda Teknolojisi –> Sayısal, SAY Puan Türü

Organik Tarım İşletmeciliği –> Eşit Ağırlık, EA Puan Türü

Genetik ve Biyomühendislik –> Sayısal, SAY Puan Türü

Biyomühendislik –> Sayısal, SAY Puan Türü

Hemşirelik –> Sayısal, SAY Puan Türü

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri –> Sayısal, SAY Puan Türü

Kimya –> Sayısal, SAY Puan Türü

Açıköğretim Bölümleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

İktisat –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Kamu Yönetimi –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Maliye –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Uluslararası İlişkiler –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

İşletme –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Konaklama İşletmeciliği –> Eşit Ağırlık yani EA puan türü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık –> Sözel yani SÖZ puan türü

Laboratuvar Teknolojisi –> Sözel yani SÖZ puan türü

Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümleri neler?